Thomas Frank er nomineret til stor Premier League-pris

Thomas Frank har sørget for, at Brentford overlever sin første sæson i Premier League efter sidste års oprykning, og det kan han nu blive hædret for.

Den danske træner er således nomineret som sæsonens manager i den engelske fodboldliga, oplyser Premier League på sin hjemmeside fredag.

Det er ikke hvem som helst, Thomas Frank dyster med. Manchester Citys Pep Guardiola og Liverpools Jürgen Klopp er således også nomineret.