Ajax henter gammel kending ind som ten Hags afløser

I januar i år blev han så præsenteret som cheftræner for Club Brugge og har nydt stor succes ved at placere holdet i toppen af mesterskabsspillet aktuelt.

Da tilbuddet fra Ajax kom, var han dog ikke i tvivl om, at det var noget, han gerne ville.

- At blive cheftræner for Ajax er en ære og en stor mulighed, som jeg vil gribe med begge hænder, siger Schreuder til Ajax’ hjemmeside.

- Jeg er glad for at skulle vende tilbage, for jeg nød virkelig det halvandet år, jeg tidligere var i klubben.

Danske Mohamed Daramy er en del af truppen i Ajax.

Erik ten Hag forlader til sommer Ajax efter fem succesfulde år for at overtage projektet med at genoplive skrantende Manchester United fra cheftrænerposten.