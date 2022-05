Chiellini forlader Juventus efter pokalfinalenederlag

- I mange år har jeg sagt, at jeg ikke ønskede at stoppe, når jeg var faldet i niveau. Snart vil jeg være den største Juventus-fan uden for klubben. Efter så mange år i klubben kan jeg ikke ryste det af, siger han.

I juni stopper han også på det italienske landshold, når Italien møder Argentina i en venskabskamp på Wembley i London.

Det meddelte han i sidste måned. Sidste sommer var han en af de fremtrædende spillere på Italiens EM-guldhold.

Chiellini har vundet ni italienske mesterskaber sammen med Juventus, siden han skiftede til Torino-klubben fra Fiorentina i 2005. Han nåede også at vinde fem pokaltitler.

Han er nummer tre på listen over spillere med flest kampe for Juventus. 559 er det blevet til siden 2005. Kun Alessandro Del Piero (703) og Gianluigi Buffon (684) har optrådt flere gange for ”Den Gamle Dame”.