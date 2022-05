RB Leipzig er tæt på Champions League efter storsejr

Yussuf Poulsen blev skiftet ind i Leipzigs angreb i stedet for opgørets første målscorer, Andre Silva, efter 70 minutter, mens Mads Pedersen spillede 80 minutter for udeholdet og begik et straffespark.

Leipzig kom først i gang kort før pausen, da portugiseren Andre Silva bankede sit hold foran 1-0 fra kanten af feltet.

Det blev udbygget til 3-0 i det første kvarter af anden halvleg, da franske Christopher Nkunku lynede to gange og nåede op på 20 ligamål i denne sæson.

Emil Forsberg lukkede kampen på straffespark, inden Yussuf Poulsen kom på banen og nåede at bidrage med blandt andet en stor chance og flere gode aktioner.