FC Midtjylland sparker spænding tilbage i guldkampen

Det var altså et tophold, som i perioder ventede på omstillinger, mens hjemmeholdet forsøgte at bryde igennem modstanderens kæder. Effektiviteten var dog ikke i højsædet for aalborgensernes vedkommende.

FC Midtjylland var derimod effektive i kampens start. Kun to minutter efter dommer Peter Kjærsgaards første fløjt udnyttede midtjyderne nemlig, at Mathias Ross ikke formåede at sende bolden sikkert ud af feltet.

Da midtstopperen efterfølgende heller ikke ryddede op efter sig selv, kom kantspilleren Edward Chilufya til en afslutning og bragte gæsterne foran.