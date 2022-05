Inter lægger pres på Milan med comebacksejr

Lokalrivalerne fra AC Milan sad formentlig hjemme i sofaen og gned sig i hænderne i første halvleg af Inters kamp mod Empoli fredag.

Her kom Inter nemlig bagud 0-2. Et nederlag ville give Milan rigtig gode kort på hånden i jagten på mesterskabet i Serie A, men i stedet er Zlatan Ibrahimovic og co. nu under pres.