Mourinho smadrede Schmeichels håb om europæisk sølvtøj

Roma var senest i en europæisk slutkamp i 1991, da klubben nåede Uefa Cup-finalen ved at slå Brøndby i semifinalen på et sent sejrsmål af Rudi Völler.

Romas matchvinder torsdag aften blev den engelske angriber Tammy Abraham, der sørgede for kampens eneste mål efter 11 minutters spil.

Abraham mødte Lorenzo Pellegrinis udadskruede hjørnespark med et brag af et hovedstød, og Schmeichel nåede ikke at reagere, før bolden hamrede i nettet bag ham.

Målet tvang Leicester frem på banen. Brendan Rodgers’ mænd havde brug for mindst én scoring for at holde liv i finaledrømmen.