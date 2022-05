Chile klager til Fifa: Vil have Ecuador smidt ud af VM

Ecuador sluttede VM-kvalifikationen som nummer fire og kvalificerede sig direkte sammen med Brasilien, Argentina og Uruguay.

Peru, der blev nummer fem, får en ekstra chance i playoff, mens Chile altså sluttede helt nede som nummer syv fem point efter Peru.

Bliver Ecuador taberdømt i de otte kampe, bliver der imidlertid vendt op og ned på det hele.

Så vil Chile nemlig få tildelt fem point ekstra, mens hverken Peru eller nummer seks, Colombia, står til at få ekstra point. I så fald vil Chile overhale Peru, Colombia og Ecuador og stryge op på fjerdepladsen.

Fifa bekræfter over for New York Times, at man har modtaget klagen, men har ingen kommentarer til sagen.