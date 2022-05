FC Nordsjælland udnyttet option og købt AaB-keeper

AaB overvejer efter salget at hente en ny keeper ind ude fra, da den nuværende førstekeeper, Jacob Rinne, har kontraktudløb.

- Vi har været meget glade for at have Andreas i AaB, og det var jo egentlig også planen, at han skulle afløse Jacob Rinne som førstemålmand fra den kommende sæson.

- Samtidig må vi dog konstatere, at vi har fået muligheden for at realisere en god transfer, hvorfor det gav mening for alle parter, at lade Andreas skifte permanent, siger AaB’s sportschef, Inge André Olsen, til klubbens hjemmeside.