Maradona-trøje indbragte rekordbeløb på auktion

Det er den tidligere engelske landsholdsspiller Steve Hodge, der har sat trøjen til salg. Hodge byttede trøje med den argentinske legende efter kampen.

Efter at trøjen blev sat på auktion, hævdede Maradonas datter, at det slet ikke var den, hendes afdøde far havde båret, da han scorede de to mål.

Ifølge Dalma Maradona spillede han med to forskellige trøjer i kampen. Den, som Steve Hodge fik fingrene i, var den, som Maradona havde på i første halvleg, mens begge de berømte scoringer faldt efter pausen.

Diego Maradona døde i november 2020 af et hjerteanfald efter at have kæmpet med helbredsproblemer i en årrække.