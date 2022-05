Retsmediciner kobler hovedstød til demens og dødsfald

Det slår en retsmedicinsk undersøgelse, der er offentliggjort tirsdag, fast.

Efter fem år med demens døde Keith Pontin i 2020.

Undersøgelsen viser, at dødsårsagen var kronisk traumatisk encefalopati (CTE), der er en hjernesygdom, man risikerer at få ved gentagne slag mod hovedet. CTE påvirker hjernens funktion og fører til demens.

Det siger neuropatologen Willie Stewart, der stod for undersøgelse af den afdøde eksfodboldspillers hjernevæv.

Willie Stewart har tidligere forsket på området, og hans forskning har vist, at tidligere professionelle fodboldspillere har 3,5 gange større risiko for at dø af hjernesygdomme end den generelle befolkning.