Eriksen om sin fremtid: Det er en svær beslutning

Der har i engelske medier været rygter om et Eriksen-skifte til Tottenham, Newcastle eller sågar mandagens modstander, Manchester United.

Men indtil videre er det kun rygter, og Thomas Frank vil gøre alt for at beholde Eriksen i endnu en sæson.

- Jeg er altid positiv. Jeg har hele tiden troet, at vi har en god chance for at holde ham her. Jeg ved, at han er glad her, han nyder at spille fodbold.

- Det er en beslutning, der bliver taget i slutningen af sæsonen, siger Frank til BBC.