Norges landstræner kritiserer DBU-formand for vag Qatar-retorik

Det giver Solbakken dog ikke meget for.

- Det er meget gratis for Jesper Møller at komme bagefter og sige, at ”Lise sagde det med sine ord. Jeg ville sige det med mine ord”. For mig er det et signal om, at ”jeg er ikke helt med dig”, siger han til B.T.

Ståle Solbakken henviser til Lise Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.

DBU har ved flere lejligheder udtrykt sig kritisk om Qatars VM-værtskab.

Blandt andet da den danske fodboldspiller Nadia Nadim påtog sig rollen som ambassadør for VM i Qatar.

- Jeg tror meget på dialogen og på at prøve at påvirke tingene. Også i Qatar i stedet for at boykotte og blive væk. Men jeg er meget imod, at man sympatiserer med og promoverer den slutrunde og prøver at bygge den op til noget, den ikke er, sagde Jesper Møller i begyndelsen af april.