RB Leipzig snublede i jagten på Champions League

Leverkusen havde mandag en god aften i Bundesligaen, og RB Leipzig havde en skidt aften.

Begge mandskaber kæmper for at indløse billet til næste sæsons Champions League-gruppespil. Det kræver en plads i top-4, og det ser klart bedst ud for Leverkusen.

Leverkusen slog nemlig Eintracht Frankfurt med 2-0, mens RB Leipzig tabte med 1-3 til Borussia Mönchengladbach.