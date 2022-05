Villarreal-træner: Overraskelse kræver perfektion

- Det er i forvejen kompliceret at skulle vende en dyst, hvor man er bagud med to mål, og når din modstander så ovenikøbet er et næsten fejlfrit hold, er det endnu vanskeligere, siger Emery.

I sidste uge var hans hold aldrig i nærheden af at pynte på resultatet på Anfield. Her havde Villarreal valgt en defensiv taktik i håbet om at kunne forsvare en nulløsning hjem. Det mislykkedes, og Emery må nu finde en anden vej til succes i returkampen.

- De havde afgjort en stor hjemmebanefordel i sidste uge, og jeg håber, at vi kan få det samme.