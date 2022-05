AC Milan beholder taktstok i guldjagt efter smal sejr

Der resterer tre runder af Serie A-sæsonen, og AC Milan styrer mod sit første mesterskab siden 2011.

Søndag kom AC Milan ud af omklædningsrummet med bulder og brag.

Værterne lod gæsterne have bolden mest, men når de vandt den, igangsatte de det ene aggressive angreb efter det andet, og efter syv minutter strøg bolden i mål. Theo Hernández’ fuldtræffer blev dog annulleret for offside.

Det stoppede ikke milaneserne. Efter et kvarter fik Olivier Giroud chancen på en friløber og tippede den over keeperen, men forbi mål. Alt spillet foregik på Fiorentinas banehalvdel før pausen, hvor Milan dog ikke formåede at score.