Officielt: Ralf Rangnick bliver østrigsk landstræner

- Jeg ser virkelig frem til at spille min rolle i at hjælpe United til at blive en magtfaktor igen, siger Rangnick på Uniteds hjemmeside.

- Det er en ære for mig at påtage mig rollen som østrigsk landstræner. Jeg glæder mig til at deltage ved EM i Tyskland (i 2024, red.) med et ungt hold sulten efter succes.

Aftalen med det østrigske forbund løber i første omgang frem til EM 2024. Kvalificerer holdet sig til EM-slutrunden, bliver aftalen automatisk forlænget frem til VM 2026.

Den nuværende midlertidige cheftræner for Manchester United gør sæsonen færdig hos United og tiltræder som østrigsk landstræner i slutningen af maj.