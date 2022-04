West Ham undersøger overfald på tyske kommentatorer

De to kommentatorer, der efter sigende kommenterede kampen for tysk radio, blev flyttet til et andet sted på stadion i pausen.

Den tyske avis Bild rapporterer, at de to journalister kommenterede kampen live, da et af deres headsets blev flået af og smidt på gulvet.

En talsmand for West Ham oplyser, at klubben er opmærksom på hændelsen og vil arbejde på at identificere gerningsmanden eller gerningsmændene.

- I overensstemmelse med vores nultolerance over for vold vil oplysninger om enhver, der bliver identificeret, blive overdraget til politiet, siger talsmanden for London-klubben.