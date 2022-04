Skade kan holde Lindstrøm ude af returopgør mod West Ham

Den 22-årige Lindstrøm blev udskiftet i det 62. minut på grund af smerter i sit højre baglår. Få minutter forinden var han med i opspillet til Daichi Kamadas sejrsmål.

- Han har problemer med sit baglår. Det havde han allerede i pausen af kampen, men han sagde, at han ville prøve at spille videre, siger Oliver Glasner.

- Vi kender ikke til skadens detaljer, men jeg håber, at det ikke er alvorligt. Når jeg taler med Jesper, siger han, at han kan spille i næste uge, men når jeg taler med vores læger, siger de, at der er spørgsmålstegn. Vi ved det ikke lige nu, siger Glasner.