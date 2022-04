Jürgen Klopp binder sig til Liverpool frem til 2026

- Det er nu seks og et halvt år siden, at FSG (ejergruppen bag klubben, Fenway Sports Group, red.) mente, at det ville være en god idé at hente en tysk fyr ind. Og her er vi.

- Vi bliver i to år mere, hvilket gør det til fire år mere fra nu af. Wow. Det er lang tid i fodbold. Jeg håber, at vi alle vil nyde tiden sammen, siger Jürgen Klopp.

I denne sæson har Liverpool stadig mulighed for at vinde fire titler. Liverpool har allerede vundet Liga Cuppen, og holdet skal møde Chelsea i finalen i FA Cuppen.

Desuden er Liverpool godt på vej i Champions League-finalen efter onsdagens 2-0-sejr hjemme over Villarreal i den første af to semifinaler.

Desuden er Liverpool kun et enkelt point efter Manchester City, som fører Premier League med fem spillerunder tilbage.