Gigantisk målmandsbrøler kostede Inter dyrt i guldjagt

AC Milan har fået en stor gave og er fortsat tophold i Serie A.

Lokalrivalen Inter dummede sig gevaldigt onsdag aften på udebane i Bologna, hvor hjemmeholdet vandt 2-1 efter et højst besynderligt sejrsmål.

Med ni minutter tilbage af den ordinære spilletid blev bolden trillet tilbage til Inter-keeperen Andrei Radu, men rumæneren formåede kuriøst nok ikke at få ram på bolden, og så var det ingen sag for Nicola Sansone at opsnappe den og sparke den i et tomt mål.