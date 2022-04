Sådan er en rigtig fodbolddag.

Op til kampstart så tilpas megen solskin, at tilskuerne tidligt begiver sig ud til stadion, driver rundt for trods alt at give lidt nerverne lidt modspil og får hele området til at summe på en ganske speciel måde.

Inde på stadion intet tegn på had mellem de to fangrupperinger, der i stedet koncentrerer sig om sig selv, sine egne sange og egne spillere.