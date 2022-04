Det var kun Messis fjerde ligamål i sæsonen for PSG, men et mindeværdigt et af slagsen. Ud over målene har Messi også lavet 13 måloplæg i ligaen i denne sæson.

Til sammenligning har PSG-angriberen Kylian Mbappe scoret 22 ligamål og lavet 14 oplæg. Neymar er noteret for 11 ligamål og 5 oplæg.

PSG skulle kun bruge et enkelt point hjemme mod Lens for at være sikker på at vinde titlen.

Parisernes opgave blev en del lettere af, at Lens-stopperen Kevin Danso blev udvist efter sit andet gule kort efter 57 minutter.