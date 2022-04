Eriksen og co. bremsede Tottenhams jagt på top-4

Eriksen havde endda et par fine muligheder for at sikre hjemmeholdet sejren.

De farligste situationer opstod typisk, når Brentford fik kæmpet sig til hjørnespark, hvilket skete hele 12 gange i kampen.

Efter et kvarter stormede Brentford-topscorer Ivan Toney frem og pandede et Eriksen-hjørnespark op på overliggeren.

Det var den største chance i første halvleg, men der skulle komme flere muligheder i de sidste 45 minutter.

Midtvejs i anden halvleg erobrede hjemmeholdet bolden langt fremme på banen, og Eriksen tog chancen fra distancen, men Hugo Lloris i Tottenhams mål fik verfet til hjørnespark.