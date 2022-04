Inter erobrede førstepladsen efter fuld gevinst mod Roma

Det dufter af endnu et italiensk mesterskab for Inter, som lørdag aften vandt 3-1 hjemme over AS Roma.

Med sejren er Inter nummer et i Serie A med 72 point efter 33 kampe. Det er et enkelt point mere end lokalrivalerne fra AC Milan.

Efter en lige start på kampen slog Inter til to gange i det sidste kvarter af første halvleg på Giuseppe Meazza.