Et point kan sikre PSG fransk mesterskab i halvlunken sæson

Ud over at skulle op mod en række store navne på hovedstadsklubbens holdkort har Lens desuden fået forbud mod at medbringe klubbens udebanefans til kampen.

Det oplyste det franske indenrigsministerium fredag ved middagstid.

PSG har brug for guldet, hvis holdet skal ud af indeværende sæson med noget at råbe hurra for.

På den europæiske scene har storklubben med det qatarske ejerskab nemlig underpræsteret igen i år.

Klubben har i de seneste år skudt enorme pengesummer i spillerindkøb og store kontrakter for at oversætte deres dominans i den franske liga til kontinental succes i Champions League.