Brian Laudrup bliver landsholdsekspert på TV 2

Tv-stationen blænder for første gang op for landskamp, når Danmark møder Frankrig på udebane i Nations League 3. juni.

Her vil Kenneth Perez få debut som landsholdsekspert i Danmark. Ekspertrollen er ham dog ikke ubekendt. Han bor i Holland, hvor han som fodboldekspert er et kendt ansigt på tv-skærmene.

- Landsholdet og dets relation til danskerne er gået ind i en ny æra, og da jeg blev kontaktet af TV 2, kunne jeg mærke, at det her landshold vil jeg rigtigt gerne være med til at formidle om - både når det går godt, og når holdet indimellem kommer til at skuffe, siger Kenneth Perez.

Kenneth Perez har selv spillet 24 landskampe for Danmark med to mål til følge.