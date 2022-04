Bo Henriksen om FCK: Lur mig om ikke de får gummiben

- Vores sejr over AaB var vigtig for to ting. Vi holdt AaB bag os, og så kom vi ikke længere efter FCK.

- Vi skal jagte så meget, vi kan, og lur mig, om ikke de (FCK, red.) får gummiben på et tidspunkt. Det kunne da være sjovt, siger Bo Henriksen kækt.

På samme tid påpegede han dog, at det er et usandsynligt scenarie, hvis man kigger i historiebøgerne.

- Vi er ikke fantaster. Det er vel ikke sket mange gange i historien, at et hold har hentet ni point på otte kampe, men det kunne da være sjovt at være de første til at gøre det, siger han med henvisning til, at FCM inden forrige runde havde ni point op til FCK.