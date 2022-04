Roma snød Napoli for fuld gevinst med sen fuldtræffer

Roma kom efter tre point, men kunne trods alt godt bruge det ene point.

Klubben slås for at komme ind i top-4, som udløser en Champions League-billet, og det uafgjorte resultat betyder, at der er fem point op til Juventus på fjerdepladsen.

Mandagens opgør var blot syv minutter gammelt, da det første store højdepunkt indtraf.

Roger Ibanez nedlagde Hirving Lozano i feltet, og Napoli-spillerne appellerede straks for straffespark. Kampens dommer vinkede dog afværgende.

Efter et VAR-tjek var det imidlertid tydeligt, at Ibanez hægtede Lozano. Lorenzo Insigne tog sig af straffesparket, og bolden lå sikkert i nettet.