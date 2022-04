Manchester United-stjerne slipper uskadt fra bilulykke

Manchester United står tirsdag over for titelbejlerne fra Liverpool og har hårdt brug for point for at nærme sig top-4.

Før kampen ligger United på femtepladsen med 54 point. Der er tre point op til Tottenham, lørdag tabte 0-1 til Brighton og fik brudt sin gode stime.

United vandt selv 3-2 hjemme over Norwich efter et hattrick af Cristiano Ronaldo.