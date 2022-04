Juventus reddede uafgjort mod midterhold efter vildt drama

Efter 52 minutter lynede den 32-årige østriger, da han på kanten af offside modtog en stikning i feltet og passerede Wojciech Szczesny.

Kort efter ramte brasilianske Danilo stolpen efter et hjørnespark og var tæt på at udligne, men generelt var Juventus ikke overbevisende i hverken sit pres eller kombinationsspil.

Efter 81 minutter blev det dramatisk. Bologna-stopperen Adama Soumaoro bremsede angriberen Álvaro Morata, og Juan Cuadrado sendte den løse bold på overliggeren.

Kampens dommer konsulterede VAR og kom frem til, at Juventus skulle have et frispark på kanten af feltet, og Adama Soumaoro skulle tidligt i bad.

Bolognas temperamentsfulde chilener Gary Medel var meget uenig i den vurdering og påpegede det over for dommeren, hvilket gav ham to gule kort inden for få sekunder.