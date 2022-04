Frank om god Brentford-stime: Eriksen har kæmpe betydning

Spørgsmålet er så, hvor længe Thomas Frank og de øvrige Brentford-spillere kan nyde Christian Eriksens selskab. Den 30-årige midtbanespiller har i første omgang blot skrevet under på en kontrakt, der gælder til udgangen af sæsonen.

Thomas Frank ser selvsagt gerne, at Eriksen bliver.

- Jeg ser en person, som er glad for at gå på arbejde hver dag. Som er glad for at bidrage. Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at der ikke er nogen kontrakt (efter sæsonen, red.), og at der er andre, der kan komme med bud.

- Vi håber på at lave en aftale med ham, men der bliver ikke besluttet noget før efter sæsonen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han overvejer det (at blive, red.) rigtig kraftigt, men vi må se, om det ender med det, siger Frank.