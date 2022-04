Unesco beholder udskældt Nadia Nadim som ambassadør

FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, oftest bare kaldet Unesco, har valgt at holde fast i den lægeuddannede danske spiller som ambassadør.

Det meddeler organisationen i en mail til Ekstra Bladet.

- Nadia Nadim er Unescos ambassadør for pigers og kvinders uddannelse, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med hende om flere sager - inklusive som fortaler for uddannelse til piger, hvilket er et presserende problem i disse dage og en prioritet for organisationen, skriver Unesco.