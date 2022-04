Kvindelandsholdet får historisk sambamøde i Parken

- Vi glæder os utroligt meget til at spille i Parken og håber på rigtig mange rød-hvide fans på lægterne og en rød-hvid festdag, siger Chelsea-angriberen i en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union (DBU).

- Som dansk landsholdsspiller er noget af det største at spille på hjemmebane i Parken.

Kampen bliver spillet 24. juni og er en vigtig forberedelse for landsholdet frem mod EM-slutrunden i England. Den indledes 8. juli.

- Brasilien er et af verdens bedste landshold, så det bliver en spændende test før EM. Vi kommer til at give alt for at vinde, siger Pernille Harder.