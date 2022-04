Uefa udelukker Bodø-træner efter Roma-klammeri

Det sker, efter at der opstod klammeri mellem Knutsen og Santos i sidste uge, da de to mandskaber mødtes i Norge. Her vandt hjemmeholdet med 2-1 efter et sent sejrsmål.

Efter kampen føg det med beskyldninger fra begge lejre i retning mod modstanderholdet.

Kjetil Knutsen hævdede, at Nuno Santos under kampen havde chikaneret ham i at udføre sit arbejde. Fra gæsternes lejr forlød det dog, at det var Knutsen, som havde angrebet det italienske holds målmandstræner.

Politiet blev tilkaldt efter et sammenstød i spillertunnelen efter kampen, men da betjentene ankom, var der faldet ro på.