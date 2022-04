Brøndby kollapser mod Silkeborg efter udvisning

Søndag tog Silkeborg IF i den grad revanche for sidst Brøndby IF var på besøg på Jysk Park, hvor det forsvarende mesterhold nærmest mirakuløst vandt 1-0.

Denne gang måtte et tandløst Brøndby-mandskab nemlig rejse hjem med en snitter på 0-3 i Superligaens mesterskabsspil.

Et rødt kort til udeholdets midtbanespiller Josip Radoševic i midten af første halvleg fik afgørende betydning for kampen.