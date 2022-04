Kammeradvokat kræver skat af Riepers Panama-millioner

Her mener man, at Rieper og hans kone via selskabet Bolsover Corp. gemte de 2,3 millioner kroner i Panama for at slippe for at betale skat af beløbet.

Tilbage i 2016 afviste Rieper over for DR, at han havde gemt penge i Panama.

- Jeg har aldrig haft nogen form for samarbejde med nogen eller noget i Panama. Hvordan vores navne er havnet der, er jeg ikke i stand til at hjælpe med, skrev han dengang i en sms til DR.

Til Ekstra Bladet skriver den tidligere midtstopper nu, at han og konen er blevet dårligt rådgivet af en bank, men har betalt den skat, de er blevet opkrævet og i øvrigt ikke har udeståender med myndighederne.

Kammeradvokaten er dog ikke helt enig og mener altså, at Rieper skal hoste op med 750.000 kroner i tidligere unddraget skat.