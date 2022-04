Politiet måtte blande sig i trænertumult efter Roma-nedtur

- Politiet har ikke selv set det, men der var lidt skubben. Ikke mere end det, siger han.

Indsatslederen fortæller, at ingen har ønsket at anmelde sagen.

Bodø/Glimt og AS Roma har et indgående kendskab til hinanden, efter at de to klubber mødtes i efteråret i gruppespillet, hvor nordmændene vandt hjemmekampen 6-1. Romerne fik reddet lidt af æren i returkampen, der endte 2-2.

Trænerne fra de to klubber har forskellige udlægninger af, hvad der foregik efter opgøret.

Bodø/Glimt-træner Kjetil Knutsen hævder, at en Roma-assistent var blevet bedt om at hakke på ham både før og under kampen.