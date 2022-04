Frankfurts drømmemål rakte kun til uafgjort mod Barcelona

Selv om Barcelona vanen tro havde bolden mest, var Frankfurt det mest chanceskabende hold i første halvleg, men uden at blive belønnet for ihærdigheden.

Inden pausen nåede hjemmeholdet at få tilkendt et straffespark, men kendelsen blev omgjort efter et VAR-gennemsyn.

Anden halvleg var under tre minutter gammel, da stemningen på Deutsche Bank Park eksploderede efter et forrygende mål.

Efter et hjørnespark dumpede bolden ned for fødderne af Ansgar Knauff, der stod uden for feltets bue, og han halvflugtede bolden i målhjørnet med stor kraft.

Det kunne være blevet 2-0 til Frankfurt, men i stedet udlignede Barcelona midt i anden halvleg. Frenkie de Jong og Ferrán Torres spillede bandespil i feltet, før Torres sparkede bolden fladt i mål.