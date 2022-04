Fodboldlegende færdig i Southampton efter Ukraine-tweet

De seneste år har den 53-årige fodboldspiller skabt røre på grund af opslag på sociale medier, hvor han har givet udtryk for skepsis over for coronavacciner og restriktioner.

Men dråben ser ud til at være tirsdagens retweet af en konspirationsteori, der antydede, at medierne lyver om civile drab i den ukrainske by Butja, skriver Sky News. Senere slettede han tweetet.

- Mine synspunkter er mine egne og har altid været det. Og det er vigtigt at tage dette skridt for at undgå forvirring, skriver han på Twitter.