DBU har ansat kvindelandsholdets assistenter på fuldtid

- Jeg er virkelig glad. Det er en stor ære at blive ansat på fuldtid, og det giver mig muligheden for at kunne lægge al min tid i jobbet, fordybe mig mere og gøre et endnu bedre stykke arbejde.

- Jeg er stolt over fuldtidsansættelsen så tidligt i min trænerkarriere, og det er meget positivt, at vi bliver ved med at investere i dansk kvindefodbold, siger hun.

Kristian Mørch Rasmussen er både assistenttræner og analytiker, og også han kan nu nøjes med at koncentrere sig om kvindelandsholdet.

- Det, at jeg nu kun skal fokusere på mine opgaver på kvindelandsholdet, gør, at jeg trives bedre i hverdagen og bedre kan prioritere mine opgaver – og så præsterer jeg efter allerbedste evne. Jeg har et rigtig godt samarbejde med Lars Søndergaard (landstræner, red.) og Johanna, og vi kan nu optimere det samarbejde endnu mere, siger han.