Ibrahimovic involveret i blodigt sammenstød i Milan-nedtur

AC Milan havde et hav af afslutninger, men det var kun syv af dem, der havnede inden for rammen. Og når de havnede der, sørgede Bologna-keeper Lukasz Skorupski for at holde målet rent.

Særligt i slutfasen pressede hjemmeholdet voldsomt på, og keeperen måtte diske op med en stor refleksredning, da Ante Rebic steg op foran mål og headede bolden op under overliggeren.

AC Milan skal forsøge at vende tilbage på sejrssporet, når det i den kommende runde gælder en udekamp mod Torino.