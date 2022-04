Lynudligning gav United point mod Leicester

I anden halvleg rystede den tyske United-træner posen og skiftede Marcus Rashford ind, men det hjalp ikke meget.

I stedet slog Leicester til. Efter at have afværget et United-forsøg på en hurtig omstilling satte Leicester fart mod hjemmeholdets ende. Det resulterede i, at Kelechi Iheanacho pandede bolden ind til 1-0.

Men så vågnede United op. Blot et par minutter efter åbningsmålet endte et halvskidt udspark fra Kasper Schmeichel ved Bruno Fernandes. Portugiseren sendte bolden mod danskeren i Leicester-målet, der kom ned og fik hånden på. Desværre for Schmeichel endte returbolden ved Fred, som bankede den op i nettaget til 1-1.

Med lidt over ti minutter tilbage scorede James Maddison for Leicester, men efter et VAR-tjek blev der dømt frispark i opspillet, og stillingen forblev uafgjort.