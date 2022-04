Bayern München øger i toppen efter sen målfest

Landsholdsangriberen havde ikke scoret siden januar, men her skulle han kun bruge et minut. Efter et indlæg fra venstre opstod der rod i Freiburgs forsvar, så Gnabry fik frit lejde til at bringe sit hold foran 2-1.

Ti minutter tidligere havde den tidligere Bayern-reserve Nils Petersen givet sin tidligere klub en forskrækkelse, da han sørgede for hjemmeholdets udligning til 1-1.

Petersen blev elegant spillet fri af Christian Günter og udplacerede Manuel Neuer med et skråskud.

Samtlige scoringer faldt efter pausen. Det var tilbagevendte Leon Goretzka, der fejrede sit comeback efter fire måneders pause ved at score det første mål 13 minutter inde i anden halvleg.