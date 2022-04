Daniel Wass kan få comeback lørdag efter knæskade

Danskeren smed sig i græsset efter en hård tackling fra Ferrán Torres i overtiden og måtte under behandling. Det viste sig siden, at der var tale om en ledbåndsskade i det ene knæ.

Cheftræner Diego Simeone skyndede på lægestaben og trak Daniel Wass op fra jorden, så danskeren kunne komme i spil igen.

Selv om han var i tydelige smerter, humpede han tilbage på banen og færdiggjorde opgøret, inden han smed sig i græsset og blev tilset af både med- og modspillere.

Diego Simeone fik siden kritik for sin behandling af Daniel Wass, men han afviste, at der var behov for en undskyldning.