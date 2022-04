Heftigt snefald i Frankrig har udsat fodbolddyst

Billeder på Saint-Étiennes Instagram-profil viser, at grønsværen på klubbens hjemmebane ikke er hårdt ramt. Det er da heller ikke selve banen, der er problemet.

Det er derimod de reducerede muligheder for at bevæge sig i nærheden af stadion, der betyder, at opgøret er blevet udsat.

De to mandskaber skulle have mødt hinanden lørdag aften klokken 21.00. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår kampen så skal spilles. Man satser dog på, at det bliver søndag.

Saint-Étienne hænger med en vis legemsdel i vandskorpen og kæmper for livet i bunden af Ligue 1.