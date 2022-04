FC Midtjylland sørgede for at holde spændingen ved lige i toppen af Superligaen på en indædt anden halvleg i lokalopgøret mod Silkeborg, der førte ved pausen, men måtte se FCM lave tre mål uden at kunne svare igen.

Silkeborgs Nicklas Helenius bragte sin total på 11 mål, da han efter godt et kvarter vendte sig og sparkede bolden fladt ind bag FCM’s reservemålmand, den 37-årige David Ousted, der er kommet tilbage fra pension for at afløse den skadede Elias Olafsson, der udgik fem minutter før tid, da de to klubber mødtes i grundspillet i en kamp, som FCM vandt på et sent mål af Henrik Dalsgaard.