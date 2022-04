Nadia Nadim skal promovere VM som officiel ambassadør

Hun er den seneste i en rækken af markante skikkelser i fodboldverdenen, der er udnævnt som ambassadører for det omdiskuterede VM.

David Beckham har sammen med blandt andre FC Barcelona-træner Xavi Hernandez og den tidligere brasilianske verdensmester Cafu samme titel.

Nadia Nadim blev i december mødt af kritik i forbindelse med et besøg i Qatar. Den 34-årige landsholdsspiller delte på Instagram en række fotos af sig selv til Fifa Arab Cup sammen med David Beckham og flere andre.

Ifølge flere var hun dermed med til at promovere Qatar og male et skønmaleri af forholdene i landet, som i lang tid har været under massiv kritik for at have dårlige menneskerettighedsforhold.