Damsgaard er klar til comeback efter skadesmareridt

Fodboldlandsholdsspilleren Mikkel Damsgaard er klar til at genoptage træningen i sin klub, Sampdoria, efter en skadespause der snart runder et halvt år.

Efter at have genoptrænet i Danmark i Damsgaard tilbage i Italien, og i et interview med klubbens hjemmeside siger han, at han stræber efter at komme i kamp hurtigt.