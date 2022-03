Lindstrøm vil lære af inspirerende Christian Eriksen

- Jeg tror, at Christian Eriksen kommer til at blive man of the match resten af året, hvis han spiller, som han gør nu, for det er fantastisk at se.

- Jeg har meget at lære af ham, for jeg arbejder meget med at have ro på, og man kan se, at Christian spiller med utrolig meget ro. Det ligner, at han hygger sig og spiller fodbold, fordi han synes, det er sjovt. Han hygger sig, og det har jeg meget at lære af.

- Jeg skal lære meget, før jeg kan begynde at kæmpe med ham om at blive kampens spiller, men jeg vil gøre mit bedste, siger Lindstrøm.